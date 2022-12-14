Rekabet Kurulu'ndan 'elektrikli ev aletleri şirketine' 3 milyon TL ceza
Rekabet Kurulu, rekabeti kısıtlayıcı faaliyetleri nedeniyle Aslan Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları ve Limited Şirketi'ne 3 milyon 9 bin 768 TL ceza uyguladı.
Rekabet Kurulu, elektrikli ev aletleri, mutfak eşyaları, hediyelik eşya gibi ürünlerin üretici ve perakendecisi olarak faaliyet yürüten limited şirketin; bayilerinin yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği, bayilerin çevrim içi satışlarını yasakladığı iddialarıyla ilgili 23 Haziran'da soruşturma başlattı.
Şirket tarafından soruşturmaya konu ihlalleri kabul eden uzlaşma talebi, Rekabet Kurumu'na sunuldu.
'4. MADDE İHLAL EDİLDİ'
Rekabet Kurulu uzmanlarınca yürütülen soruşturma sonucu şirketin, pazardaki rekabeti kısıtlayarak 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiğine ve 4 milyon 13 bin 24 TL ceza uygulanmasına karar verildi.
Uzlaşma usulü sonucu teşebbüse verilecek idari para cezasında yüzde 25 oranında indirim yapılmasına ve 3 milyon 9 bin 768 TL cezayla soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi.
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