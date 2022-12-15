Şarj kapasitesi tükenmeyen elektrikli otomobil bataryası üretildi

15 Aralık 2022 Perşembe, 07:10

Bilim insanları, elektrikli otomobiller için yüzlerce şarj döngüsünden sonra bile kapasite kaybetmeyen yeni nesil batarya üretmenin yolunu keşfetti.

Avustralya'daki Yeni Güney Galler Üniversitesi (UNSW) ve Japonya'daki Yokohama Ulusal Üniversitesi'nden uluslararası bir araştırma ekibi, bu buluşun mevcut batarya teknolojilerine muazzam derecede üstün ve uygulanabilir bir alternatif sağlayabileceğini iddia ediyor.

Independent Türkçe'nin haberinde aktardığı gibi araştırmacılar, dayanıklı katı hal pillerinde kullanılabilecek "benzeri görülmemiş istikrara" sahip yeni bir pozitif elektrot malzemesi türünü inceledi.

Katı hal pilleri, şu anda akıllı telefonlardan elektrikli arabalara kadar tüketici elektroniğinin çoğuna güç sağlamak için kullanılan lityum iyon pillerin teknik sınırlamalarını aşma potansiyelleri nedeniyle "ezber bozan" diye nitelendiriliyor.

Öte yandan katı hal pilleri şimdiye kadar dayanıklılıkla ilgili kendi sınırlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Tekrarlanan şarjlar, elektrotlar ve elektrolit arasındaki arayüzde geri dönüşü olmayan hasara neden olarak katı hal pillerini ticari kullanım için uygunsuz hale getiriyor.

GELENEKSEL BATARYALARA GÖRE DÖNGÜSÜ ÇOK DAHA UZUN

Bu yeni bataryaysa laboratuvar testlerinde, pozitif elektrotu uygun bir katı elektrolit ve negatif elektrotla birleştirerek yüzlerce şarj-deşarj döngüsü boyunca hiçbir bozulma olmadan 300 mAh kapasitesini koruyabildi.

UNSW'den Doçent Neeraj Sharma, "400 döngü boyunca kapasite azalmasının olmaması geleneksel, katmanlı malzemelere sahip tamamen katı hal hücreleri olduğu bildirilenlere kıyasla bu malzemenin üstün performansını açıkça gösteriyor" dedi.

Bu bulgu, batarya maliyetlerini büyük ölçüde düşürebilir. Pratik, yüksek performanslı katı hal pillerinin geliştirilmesi, ileri seviye elektrikli araçların geliştirilmesine de yol açabilir.

BMW'nin üst düzey mühendisleri katı hal pillerini, elektrikli araçlar için "sıradaki büyük adım" diye müjdeledi. Simon Erhard, kısa bir süre önce lityum iyon pillerin performans açısından "zirveye ulaştığını" iddia ederek katı hal akülerinin eninde sonunda endüstri standardı olarak bunların yerini alacağını öngörmüştü.

"A near dimensionally invariable high-capacity positive electrode material" (Neredeyse boyutsal olarak değişmez yüksek kapasiteli pozitif elektrot malzemesi) başlıklı son buluşu detaylandıran makale, salı günü Nature Materials adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Araştırmacılar, şimdi elektrot malzemelerinin rafine edilmesinin, elektrikli araçlar için fiyat, güvenlik, kapasite ve şarj hızı açısından mevcut teknolojilerle boy ölçüşebilecek katı hal pillerini ticari olarak üretilmesini mümkün kılacağını umuyor.