Minibüs yayalara çarptı... Çok sayıda yaralı var

Yayınlanma: 23.10.2023 - 17:58

Güncelleme: 23.10.2023 - 17:58

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde minibüs sürücüsü, önce ticari taksiye daha sonra da yolun karşısına geçmekte olan Fevzi S., Zeynep S. ve Hannan S. adlı yayalara çarptı.

Kazada ticari takside bulunan yolcu ve yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi S., Zeynep S. ve Hannan S. yaralandı.

Yaralı Zeynep S.’nin hamile olduğu öğrenildi. Kazaya sebebiyet veren minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken hamile olan Zeynep S.'nin sağlık durumunun yapılan kontrollerin ardından belirleneceği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.