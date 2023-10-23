Minibüs yayalara çarptı... Çok sayıda yaralı var
Bursa'da minibüs önce ticari taksiye, daha sonra da yolun karşısına geçen yayalara çarptı. Kaza sonucu 4 kişi yaralanırken minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde minibüs sürücüsü, önce ticari taksiye daha sonra da yolun karşısına geçmekte olan Fevzi S., Zeynep S. ve Hannan S. adlı yayalara çarptı.
Kazada ticari takside bulunan yolcu ve yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi S., Zeynep S. ve Hannan S. yaralandı.
Yaralı Zeynep S.’nin hamile olduğu öğrenildi. Kazaya sebebiyet veren minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken hamile olan Zeynep S.'nin sağlık durumunun yapılan kontrollerin ardından belirleneceği öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargı dizisinde sürpriz ayrılık…
- Türkiye'nin konuştuğu çift reklam panolarında!
- Yandaş gazeteci rakam verdi!
- MHP'li kaynaklar Cumhuriyet'e açıkladı
- 'Hapistekiler herkesten önce öğrenmiş!'
- O hissede büyük vurgun işte böyle yapılmış...
- Karar açıklandı!
- Gazze'de rehine operasyonu
- Gram altında tüm zamanların zirvesi!
- AFAD'dan 'Marmara' uyarısı