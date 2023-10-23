Minibüs yayalara çarptı... Çok sayıda yaralı var

Bursa'da minibüs önce ticari taksiye, daha sonra da yolun karşısına geçen yayalara çarptı. Kaza sonucu 4 kişi yaralanırken minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İHA
Yayınlanma: 23.10.2023 - 17:58
Minibüs yayalara çarptı... Çok sayıda yaralı var
Abone Ol google-news

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde minibüs sürücüsü, önce ticari taksiye daha sonra da yolun karşısına geçmekte olan Fevzi S., Zeynep S. ve Hannan S. adlı yayalara çarptı.

Kazada ticari takside bulunan yolcu ve yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi S., Zeynep S. ve Hannan S. yaralandı.

Yaralı Zeynep S.’nin hamile olduğu öğrenildi. Kazaya sebebiyet veren minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken hamile olan Zeynep S.'nin sağlık durumunun yapılan kontrollerin ardından belirleneceği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Bursa araç kaza yaya

İlgili Haberler

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kilometrelik kuyruk oluştu

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kilometrelik kuyruk oluştu
Denizcilik tutkunlarını buluşturan The Bodrum Cup’ın kazananları belli oldu

Denizcilik tutkunlarını buluşturan The Bodrum Cup’ın kazananları belli oldu
Puan rekoru kırdı: Şampiyon Verstappen kazanmaya devam ediyor!

Puan rekoru kırdı: Şampiyon Verstappen kazanmaya devam ediyor!

En Çok Okunan Haberler