Mardin'de feci olay: Damdan düşen çocuğun koluna 'demir korkuluk' saplandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde evinin damında oynarken dengesini kaybederek kapının üzerine düşen çocuğun koluna demir korkuluk saplandı.

Mardin'de feci olay: Damdan düşen çocuğun koluna 'demir korkuluk' saplandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 15:12

Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde, sabah saatlerinde, evin damında oyun oynayan küçük çocuk dengesini kaybedip düştü.

Düşme sonucu çocuğun kolu demir kapının korkuluğuna saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu korkuluk kesildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #mardin

İlgili Haberler

Mardin’de TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Mardin’de TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Mardin’de tanker ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Mardin’de tanker ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Mardin’de 4 günlük eylem yasağı

Mardin’de 4 günlük eylem yasağı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler