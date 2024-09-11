Mardin'de fenalaşan 15 yaşındaki Feyzullah, hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde arkadaşlarıyla vakit geçirdiği sırada fenalaşan Feyzullah Tuna, hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'de fenalaşan 15 yaşındaki Feyzullah, hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 14:28

Midyat ilçesi Seyitler Mahallesi'nde iddiaya göre, evlerine yakın boş bir arsada arkadaşlarıyla vakit geçiren 8'inci sınıf öğrencisi Feyzullah Tuna, fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuna, kurtarılamadı. Feyzullah Tuna'nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazenin Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Çığır köyünde toprağa verileceği öğrenildi.


Etiketler: #mardin #midyat

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