Girdiği havuzda fenalaştı... Hayatını kaybetti!

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde su parkındaki havuzda fenalaşan 41 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 14:36
Girdiği havuzda fenalaştı... Hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news

İlçede bulunan bir su parkına oğluyla birlikte giden 41 yaşındaki Emine Özmen, kaydıraktan havuza girdiği sırada fenalaştı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, Sapanca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan Özmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


sakarya haberleri Havuz haberleri hayatını kaybetti haberleri

İlgili Haberler

14 aylık bebek havuzda oynarken hayatını kaybetti

14 aylık bebek havuzda oynarken hayatını kaybetti
Havuz geliri artacak

Havuz geliri artacak
Dedesini ziyarete giden 1,5 yaşındaki Asel Lina, süs havuzuna düşerek boğuldu

Dedesini ziyarete giden 1,5 yaşındaki Asel Lina, süs havuzuna düşerek boğuldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler