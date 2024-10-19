Uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı: 1 kişi tutuklandı

Bilecik’te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 6'sı serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklanıp cezaevine konuldu.

Uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı: 1 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 11:52

Edinilen bilgilere göre, Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bir operasyon düzenlendi.

7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında; 13,74 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve 1,19 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyete alınan ifadelerinin ardından 6’sı savcılıkla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.


Etiketler: #Bilecik #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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