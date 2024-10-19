Araçtan 559 adet sentetik hap çıktı! Jandarmadan uyuşturucu tacirine suçüstü: 1 gözaltı
Samsun’da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu S.G. (33) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.
Olayın öğrenilmesinin ardından Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada; 559 adet sentetik hap, 20 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 4 bin 400 TL ve 100 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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