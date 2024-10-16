Mardin'de iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde 2 kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, dün akşam saatlerinde Midyat-Dargeçit karayolu üzerindeki Gülveren Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Kazada her iki araçta bulunan Hasan Çiçek (45), N.A. (43), B.G. (18) ve B.M. (34) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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