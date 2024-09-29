Mardin'de iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Mardin’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Nusaybin-Midyat arası Beyazsu mevkisinde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi!ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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