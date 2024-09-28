Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Evin hayatını kaybetti

Bingöl'de kaldığı kız yurdundan çıkıp, 'yaya geçidi'nden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Evin Özel (18), hayatını kaybetti.

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Evin hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 28.09.2024 - 23:44

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Muş karayolu, Simani Mahallesi’nde meydana geldi.

Kaldığı Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu’ndan çıkıp, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Evin Özel’e, Y.E. yönetimindeki 01 AJ 114 plakalı otomobil çarptı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Özel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Özel’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Otomobil sürücüsü Y.E. ise gözaltına alındı.

Kazanın ardından yurtta kalan diğer öğrenciler, olay yerinde toplanarak duruma tepki gösterdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Bingöl #Bingöl Devlet Hastanesi #yaya geçidi

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