Trabzon'da iş cinayeti... İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti!
Ortahisar ilçesinde çalıştığı inşaatta 30 metre yükseklikten düşen 47 yaşındaki işçi Hasan Avcı, hayatını kaybetti.
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Hasan Avcı (47) adlı işçi, yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Avcı'nın cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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