Küçükçekmece’de inşaatta erkek cesedi bulundu

Yayınlanma: 08.03.2024 - 11:30

Güncelleme: 08.03.2024 - 11:31

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir inşaatta, dün akşam saatlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören işçiler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın öldüğünü belirledi. Daha sonra polisin yaptığı incelemede erkek cesedinin Abdullah Deniz’e ait olduğunu tespit etti.

Vücudunda herhangi bir darp veya kesik bulunmayan Deniz’in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.