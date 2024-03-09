Lojman inşaatı için kazdılar, 4 mezar buldular! Roma dönemine ait eşyalarla dolu...

Bartın'ın Amasra ilçesinde lojman inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma dönemine ait eserler bulundu.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2024 Cumartesi, 14:29
Lojman inşaatı için kazdılar, 4 mezar buldular! Roma dönemine ait eşyalarla dolu...

Fatih Mahallesi'nde yapılması planlanan kaymakamlık lojman inşaatı için bölgede Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde 6 farklı noktada sondaj kazısı gerçekleştirildi.

Lojman inşaatı için kazdılar, 4 mezar buldular! Roma dönemine ait eşyalarla dolu...

Yaklaşık 3 metre derinlikte kerpiçlerin ortaya çıkması üzerine yürütülen titiz çalışma sonrası 4 mezara ulaşıldı.

Lojman inşaatı için kazdılar, 4 mezar buldular! Roma dönemine ait eşyalarla dolu...

Mezarlarda ise altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu.

Lojman inşaatı için kazdılar, 4 mezar buldular! Roma dönemine ait eşyalarla dolu...

Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserlerin Roma dönemine ait olduğunu belirledi.

Lojman inşaatı için kazdılar, 4 mezar buldular! Roma dönemine ait eşyalarla dolu...

Tarihi eserler, Amasra Müze Müdürlüğüne götürülerek kayıt altına alındı.

Bartın Amasra kazı arkeoloji

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