Lojman inşaatı için kazdılar, 4 mezar buldular! Roma dönemine ait eşyalarla dolu...
Bartın'ın Amasra ilçesinde lojman inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma dönemine ait eserler bulundu.
Fatih Mahallesi'nde yapılması planlanan kaymakamlık lojman inşaatı için bölgede Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde 6 farklı noktada sondaj kazısı gerçekleştirildi.
Yaklaşık 3 metre derinlikte kerpiçlerin ortaya çıkması üzerine yürütülen titiz çalışma sonrası 4 mezara ulaşıldı.
Mezarlarda ise altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu.
Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserlerin Roma dönemine ait olduğunu belirledi.
Tarihi eserler, Amasra Müze Müdürlüğüne götürülerek kayıt altına alındı.
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