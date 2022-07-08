Mardin'de Irak plakalı cip, tarlaya uçtu: 4 kişi yaralı

Mardin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan, Irak plakalı cipin tarlaya yuvarlandığı kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

DHA
08 Temmuz 2022 Cuma, 12:28
Mardin'de Irak plakalı cip, tarlaya uçtu: 4 kişi yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde, Nusaybin ilçesi Yolbilen Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan, Irak plakalı cip, tarlaya yuvarlandı.

Kazada cipte bulunan 4 kişi, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla cipten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.


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