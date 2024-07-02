Mardin’de iş cinayeti: Beton pompasının altında kalan inşaat işçisi feci şekilde can verdi

Mardin’de inşaatı devam eden şehir hastanesinde pompa aracı üzerine devrilen bir işçi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 11:53
Mardin’de iş cinayeti: Beton pompasının altında kalan inşaat işçisi feci şekilde can verdi
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Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesinde yapılmakta olan şehir hastanesinin inşaatında meydana geldi. 

Hazır beton mikserinden aldığı betonu inşaata aktaran pompa aracının devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi hafif yaralandı. 

Pompa aracının altında kalan inşaat işçisi Eşref Kayaş (31) olay yerinde hayatını kaybetti. 

Olayla ilgili inceleme başlatılırken cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.


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