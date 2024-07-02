Mardin’de iş cinayeti: Beton pompasının altında kalan inşaat işçisi feci şekilde can verdi
Mardin’de inşaatı devam eden şehir hastanesinde pompa aracı üzerine devrilen bir işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesinde yapılmakta olan şehir hastanesinin inşaatında meydana geldi.
Hazır beton mikserinden aldığı betonu inşaata aktaran pompa aracının devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi hafif yaralandı.
Pompa aracının altında kalan inşaat işçisi Eşref Kayaş (31) olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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