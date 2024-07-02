Mardin’de iş cinayeti: Beton pompasının altında kalan inşaat işçisi feci şekilde can verdi

Yayınlanma: 02.07.2024 - 11:53

Güncelleme: 02.07.2024 - 11:53

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesinde yapılmakta olan şehir hastanesinin inşaatında meydana geldi.

Hazır beton mikserinden aldığı betonu inşaata aktaran pompa aracının devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi hafif yaralandı.

Pompa aracının altında kalan inşaat işçisi Eşref Kayaş (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.