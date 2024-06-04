Uşak’ta iş cinayeti: 9. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Uşak’ta inşaat halindeki binanın 9. katından düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 21:07
Uşak’ta iş cinayeti: 9. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre, olay Fatih Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde bulunan bir apartman inşaatında 9’uncu katında asansörlü iskelede çalışan Mehmet Elkan (44) dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü.

Elkan’ın düştüğü fark eden diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Elkan’ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Mehmet Elkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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