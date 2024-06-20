İş cinayeti! Makineden düşen kütlenin altında kaldı
Siirt’te iş makinesinden düşen kütlenin altında kalan Nezir Özdemir hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Sağırsu köyünde su çıkarmak için yapılan sondaj çalışmaları sırasında iş makinesinden düşen kütle altında kalan Nezir Özdemir ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Özdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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