Mardin’de firari 16 suçlu yakalanarak tutuklandı

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 16 firari suçlu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:33
Mardin’de firari 16 suçlu yakalanarak tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 16’sı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında; "yağma" suçundan "6 yıl" ve "hırsızlık" suçundan "4 yıl 2 ay" hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor.


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