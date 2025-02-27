3 kişi ölmüştü... Mardin'deki silahlı 'kız isteme' kavgasında 7 tutuklama

Mardin'in Artuklu ilçesinde, 'kız isteme' nedeniyle çıkan, 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüpheliden 7’si tutuklandı.

3 kişi ölmüştü... Mardin'deki silahlı 'kız isteme' kavgasında 7 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 13:58

Artuklu ilçesi kırsal Gökçe Mahallesi'nde 22 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında Öncel ve Erboğan aileleri arasında 'kız isteme' meselesinden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılardan, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Abdulbaki Öncel (49), Özcan Öncel (23) ve Abdulkadir Öncel (43), kurtarılamadı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından dün Gökçe Mahallesi'nde toprağa verildi. Tedavisi süren 7 kişiden 1'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Jandarmanın yaptığı çalışmayla olayla ilgili 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 18'i dün sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

7 TUTUKLAMA

Soruşturmayı yürüten savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #mardin

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