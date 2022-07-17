Mardin'de kiracısını öldüren baba ve oğlu tutuklandı

17 Temmuz 2022 Pazar, 12:22

Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde 15 Temmuz günü kira tartışması nedeniyle çıkan olayda işyeri sahibi Ramazan B. ve oğlu Mahmut B. ile kiracıları Ahmet Kaymaz ve kardeşi Rıdvan Kaymaz arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası çıkan olayda Ahmet Kaymaz ve Rıdvan Kaymaz aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Kaymaz, hayatını kaybederken, Rıdvan Kaymaz ise yoğun bakıma alındı.

Olay nedeniyle gözaltına alınan Ramazan B. ve oğlu Mahmut B. çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'adam Öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiriliyor.



