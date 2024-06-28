Sakarya’da kazma ve tüfekli kavga: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çıkan kavgada taraflardan biri tüfekle, diğeri ise başına aldığı kazma darbesi ile yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:57
Sakarya’da kazma ve tüfekli kavga: 2 yaralı
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Beldibi Mahallesi’nde S.G. ile F.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

S.G. başına aldığı kazma darbesi ile F.A. ise tüfekle vurularak yaralandı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.


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