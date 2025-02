Bir kişi yaralanmıştı... Karaman'daki silahlı çatışmada yeni gelişme: Tutuklu sayısı arttı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 13:07

Güncelleme: 17.02.2025 - 13:07

Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi'nde 12 Şubat günü Ahmet Burak C. aracıyla beraberindeki Coşkun K. ile Kemal H. yolda seyrederken, husumetli olduğu Hakan Can V. ve yanındaki Serdar S., bir araçla yanına yaklaşık pompalı tüfekle ateş açtı.

Ahmet Burak C. ve yanındakiler de karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada Ahmet Burak C. yaralanırken, diğer araçtakiler hızla bölgeden uzaklaştı. Ahmet Burak C. yaralı halde aracını sürerek Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Vücuduna 21 saçma isabet eden Ahmet Burak C. tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Burak C., Coşkun K. ve Kemal H.'yi gözaltına aldı. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

EREĞLİ'DE YAKALANDILAR

Polis, kaçan karşı gruptan Hakan Can V. ve Serdar S.'nin bir köy evinde saklandığı tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelilerin yerlerini değiştirip Konya'nın Ereğli ilçesine gittiğini belirledi.

Dün akşam saatlerinde yapılan operasyonla şüpheliler yakalandı. Karaman'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5’e çıktı.

Bu arada çatışma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Hakan Can V. ve Serdar S.'nin araçla yaklaşıp ateş açtığı, diğer grubun da karşılık verdiği görüldü.