Mardin'de mide bulandıran olay: Et ve eşek kesen şüpheliye suçüstü!

Mardin’de at ve eşekleri kesip, etlerini satmak isteyen şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. El konulan yüklü miktardaki at ve eşek eti ise imha edildi.

Mardin'de mide bulandıran olay: Et ve eşek kesen şüpheliye suçüstü!
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DHA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 14:50

Derik ilçesinde kestiği at ve eşeklerin etlerini satmak için Yeşilli ilçesine getiren şüphelinin yolda atıkları boş araziye attığı ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmada et atıkları ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

El konulan yüklü miktardaki at ve eşek eti imha edildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #mardin #eşek

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