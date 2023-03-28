Mardin'de ölü bulunan 25 yaşındaki genç cinayete kurban gittiği açıklandı
Midyat ilçesinde ava çıkmak için evinden ayrıldıktan 5 gün sonra ölü bulunan 25 yaşındaki Osman Alver’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Mardin’in Midyat ilçesinde ava çıkmak için evinden ayrıldıktan sonra ortadan kayıp olan ve 5 gün sonra ölü bulunan 25 yaşındaki Osman Alver’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Edinilen bilgiye göre, Çavuşlu Mahallesi'nde çiftçi olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Osman Alver, ava çıkmak için evden ayrıldı. Alver'in eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma tarafından yapılan aramalar sonucunda 5 gün sonra Alver'in cansız bedenine ulaşıldı. Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Alver'in cenazesi Çavuşlu Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İKİ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI!
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Alver’in evinden 2 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda sırtından vurulduğu ortaya çıktı. Cinayet ile ilgili olarak Alver’in 2 arkadaşının gözaltına alınarak cezaevine gönderildiği, şüphelilerin ise ifadelerinde cinayeti kabul etmedikleri öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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