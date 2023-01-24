Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu: Mehmet cinayete kurban gitmiş

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 15:52

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 15:52

Enginalan köyünde oturan Mehmet Akif Gökçe, dün saat 19.30 sıralarında arkadaşları ile buluşmak için evden çıktı. Gökçe'nin ev dönmemesi üzere aile, jandarmaya ihbarda bulundu.

CESEDİ BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarıyla Gökçe'nin, bugün öğle saatlerinde köye 1 kilometre uzaklıktaki boş arazide cesedi bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başına vurulan sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen Mehmet Akif Gökçe'nin cesedi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.