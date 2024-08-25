Mardin’de ormanlık alanda yangın!

Mardin’in Savur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 10:26
Mardin’de ormanlık alanda yangın!
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Edinilen bilgiye göre, Durusu Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri edildi.

Geniş alana yayılan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.


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