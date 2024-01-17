Mardin’de otomobil şarampole uçtu: 1’i çocuk 4 yaralı

Mardin’de kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 17:07
Mardin’de otomobil şarampole uçtu: 1’i çocuk 4 yaralı
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Mardin-Diyarbakır karayolu kırsal Yüce Mahallesi’nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza bölgesine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Ahmet G. (35), Recep K. (35), Emine K. (30) ve Osman K. (2) yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


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