Elazığ'da sağanak: Dereler taştı, araziler su altında kaldı

Elazıığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan sağanak sonrası dereler taştı. Taşkın nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

DHA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 16:36
Elazığ'da sağanak: Dereler taştı, araziler su altında kaldı
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Meteoroloji'nin uyarısının ardından Elazığ'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Baskil ilçesinde yağışın ardından Kömürhan, Deliktaş ve Situşağı dereleri taştı.

Taşkın nedeniyle tarım arazilerini de su bastı.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Elazığ tarım arazileri arazi

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