Elazığ'da sağanak: Dereler taştı, araziler su altında kaldı
Elazıığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan sağanak sonrası dereler taştı. Taşkın nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Elazığ'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Baskil ilçesinde yağışın ardından Kömürhan, Deliktaş ve Situşağı dereleri taştı.
Taşkın nedeniyle tarım arazilerini de su bastı.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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