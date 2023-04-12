Tunceli’de sağanak: Çayların taşmasıyla işletmeler su altında kaldı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 12:36

Güncelleme: 12.04.2023 - 14:25

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısında bulunduğu Tunceli’de etkili olan yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Türkiye'de kar yağışının en fazla olduğu kentlerin başında gelen Tunceli'de eriyen kar suları ve yağışın etkisiyle Munzur ile Pülümür çaylarının debisi pik seviyeye ulaştı ve taşkına neden oldu.

Taşkın nedeniyle her iki çayın kenarında bulunan bazı turistik işletmelerin bahçeleri ve Ovacık ilçesindeki tarım arazileri su altında kaldı. Ayrıca, Munzur Çayı altından geçtiği Ovacık karayolundaki Anafatma, Venk ve Mercan köprülerinde su üst seviyeye kadar çıktı.

Dün öğle saatlerinde 3 ayrı noktadaki taşkın nedeniyle kapatılan Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı karayolu da ulaşıma açılamadı. Şehir merkezinde bulunan Ovacık polis uygulama noktasında karayoluna dubalar yerleştirilerek gelen sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.

Karayolları 86’ncı Şube Şefliği ekipleri ise yolun trafiğe açılması ve aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ UYARDI: UZAK DURUN

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Munzur ile Pülümür çaylarının debisinin yükseldiğini belirterek buralardan uzak durulmasını istedi.

Özkan “Günlerdir ilimizde sağanak devam ediyor, Tunceli-Ovacık kara yolunda dün öğle saatlerinde 3 noktada taşma meydana geldi. Bölgeye AFAD ve karayolları ekiplerini sevk ettik. AFAD ekipleri kara yolunda mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım etti. Karayolları ekipleri de yolu açmak için 24 saattir mücadele ediyor. Dağlardaki karlar eriyor ve Munzur ile Pülümür çayları şiddetli akmaya başladı. İnsanlarımızın çok dikkat etmesi lazım. Manzarası güzel, diye fotoğraf ile video çekmek için akarsuların kenarında durmayalım. Debisi yüksek akarsuyu izlemek baş dönmesi yapabilir ve suya düşebilir. Bu durumda can kayıplarına neden olabilir. Lütfen vatandaşlarımızdan isteğimiz Munzur ile Pülümür çaylarından uzak dursunlar” uyarısında bulundu.

"BÖYLE YAĞIŞ GÖRMEDİM"

50 yaşındaki Şeref Coşkun, bugüne kadar böyle şiddetli bir yağış görmediğini ifade ederek, “Bir aydır yağmur yağıyor ve hiç durmuyor. Yollar kapalı, insanlar köylerine gidemiyor. Ovacık yolu komple kapalı, işletmeler gördüğünüz gibi su altında kaldı" dedi.