Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:45
Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramada, uzun namlulu otomatik tüfek, ?2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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