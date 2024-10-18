Mardin'de silah ve uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silah ve uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı gözaltına alındı.

Mardin'de silah ve uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 16:44

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma sorumluluk sahasında 3 kişinin ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 5 av tüfeği, 193 fişek, 15 şarjör, 1 kilo 100 gram kubar esrar, 75 gram metamfetamin, 10 gram kenevir tohumu ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #mardin

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