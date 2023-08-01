Mardin'de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 01.08.2023 - 16:56

Güncelleme: 01.08.2023 - 16:56

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde dün gece saatlerinde silahlı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kırsal Akdoğan Mahallesi yolu üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Yılmaz Çokan (22) ve M.T. (28) vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde baş ve göğüs kısmından vurulan Çokan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı M.T. ise ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz Çokan’ın cenazesi de otopsi için morga götürüldü.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.