Mardin’de silahlı kavga: 10 kişi tutuklandı
Mardin’de iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü 9 kişinin de yaralandığı silahlı, sopalı kavgada gözaltına alınan 10 şahıs tutuklandı.
Kırsal Ortaköy Mahallesi’nde 6 Eylül'de cadde ortasında daha önce aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında kavga çıktı.
Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada M.Ç., F.Ç., A.R.Ç., N.Ç., S.Ç., A.Ç, U.Ç., M.Ç., A.Ç ve H.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan F.Ç., kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
10 TUTUKLAMA
Olayla ilgili gözaltına alınan 24 şahıstan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #adli kontrol #mardin
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