Boşandığı eski eşini silahla vurdu

Beylikdüzü’nde bir kadın tartıştığı eski eşi tarafından evinde göğsünden silahla vurularak ağır yaralandı. Kadın ağır yaralanırken şüpheli adam polis tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 14:16
Boşandığı eski eşini silahla vurdu
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Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Manolya P.  İsimli kadının evine bir süre önce boşandığı eşi Ferhat İ. geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ferhat İ. yanında getirdiği silahla kadını göğsünden vurdu. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis Ferhat İ.’yi silahlıyla birlikte yakaladı. Ağır yaralanan Manolya P. İse ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.


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