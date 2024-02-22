Mardin'de silahlı saldırı... Olay yerinde hayatını kaybetti!

Midyat ilçesinde 28 yaşındaki Hasan O. adlı kişi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Hasan O.'nun hayatını kaybettiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 12:00
Mardin'de silahlı saldırı... Olay yerinde hayatını kaybetti!
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Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Yeni Mahalle Seyfettin Güneştan Caddesi'nde dün gece Hasan O. (28) adlı kişi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRININ FAİLLERİ ARANIYOR!

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan O.'nun cesedi otopsi için Midyat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayın ardından kaçan zanlı veya zanlıları yakalamaya çalışıyor.


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