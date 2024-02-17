Mardin’de silahlı saldırı... Soruşturmada yeni gelişme!

Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında tutuklama kararı verildi.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 14:38
Mardin’de silahlı saldırı... Soruşturmada yeni gelişme!
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Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Koçhisar Mahallesi’nde önceki gece düzenlenen M.Ş.T.’nin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

M.Ş.T.’nin kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saldırının ardından kaçan şüpheli yakalandı.

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Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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