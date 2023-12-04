Mardin'de soba faciası: 1 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:29

Güncelleme: 04.12.2023 - 15:30

Mardin'in Savur ilçesi İçören Mahallesi'nde ısınmak için sobaya benzin koyan Betül Ö., sobanın patlaması sonucu hayatını kaybetti, iki çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Betül Ö.’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocukların durumunun iyi olduğu öğrennildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.