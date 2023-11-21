Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti!
Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Alcalı köyünde yaşayan Mehmet Ünlü, çocukları Şükriye (17) ile Tevfik (15) Ünlü'nün soba bulunan odalarında hareketsiz yattığını gördü.
Baba Ünlü 112'ye ihbarda bulundu, ardından çocuklarını hastaneye ulaştırmak için kendi aracına alarak Afyonkarahisar'a doğru hareket etti.
Yolda sağlık ekibiyle karşılaşan aile, durumları ağır olan çocukları ambulansa nakletti.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ünlü kardeşler, kaldırıldıkları Afyonkarahisar'daki hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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