Mardin'de şüpheli kadın ölümü: 6. kattan 'düştü'

Mardin'in Midyat ilçesinde, bir apartmanın 6. katındaki daireden düştüğü ileri sürülen kadın yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 07:34
Mardin'de şüpheli kadın ölümü: 6. kattan 'düştü'
Abone Ol google-news

Bağlar Mahallesi'nde, bir apartmanın 6. katındaki daireden, G.U'nun düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan G.U, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

G.U'nun kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


apartman mardin şüpheli şüpheli kadın ölümü

İlgili Haberler

Brüksel saldırısının şüphelileri suçlu bulundu

Brüksel saldırısının şüphelileri suçlu bulundu
İstanbul’da Filipinli kadının şüpheli ölümü: Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İstanbul’da Filipinli kadının şüpheli ölümü: Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Avcılar'da taciz şüphelisine mahalleliden darp

Avcılar'da taciz şüphelisine mahalleliden darp

En Çok Okunan Haberler