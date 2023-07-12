Mardin'de şüpheli kadın ölümü: Evde cansız bedeni bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:23
Mardin'de şüpheli kadın ölümü: Evde cansız bedeni bulundu
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Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yeni Kent Mahallesi'nde bir evde silah sesi duyulduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tabancayla vurulmuş halde bulunan bir çocuk annesi H.A.'nın (45) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kadının eşi Z.A.'nın "şüpheli" olarak arandığı öğrenildi.


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