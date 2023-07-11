İzmir'de AKP'li meclis üyesi Nedim Aslan'a silahlı saldırıda yeni gelişme: Gözaltılar var

İzmir'de Çiğli Belediyesi meclis üyesi AKP'li Nedim Aslan'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 12:30
İzmir'de AKP'li meclis üyesi Nedim Aslan'a silahlı saldırıda yeni gelişme: Gözaltılar var
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Olay, dün öğle saatlerinde Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Burada bir iş yerine giden Çiğli Belediyesi meclis üyesi Nedim Aslan, tabanca ile bacağından vuruldu; saldırgan kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışma başlatan polis, şüpheli olarak K.T. (43), M.T. (30), A.T. (22) ve A.T.'yi (24) gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde; Nedim Aslan'dan alacakları olduğunu söyledikleri öğrenildi. Şüpheli M.T.'yi (34) arama çalışmaları ise sürüyor.


Nedim Aslan İzmir silahlı saldırı

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