İzmir'de AKP'li meclis üyesi Nedim Aslan'a silahlı saldırıda yeni gelişme: Gözaltılar var

Yayınlanma: 11.07.2023 - 12:30

Güncelleme: 11.07.2023 - 12:39

Olay, dün öğle saatlerinde Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Burada bir iş yerine giden Çiğli Belediyesi meclis üyesi Nedim Aslan, tabanca ile bacağından vuruldu; saldırgan kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışma başlatan polis, şüpheli olarak K.T. (43), M.T. (30), A.T. (22) ve A.T.'yi (24) gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde; Nedim Aslan'dan alacakları olduğunu söyledikleri öğrenildi. Şüpheli M.T.'yi (34) arama çalışmaları ise sürüyor.