Mardin'de takla atan araç alev aldı: 2 ölü

24 Eylül 2021 Cuma, 10:39

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Artuklu ilçesi Yukarıhatunlu ve Çıplaktepe mahalleleri arasında meydana geldi. Lastiğinin patlaması sonucu ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 CB 82 plakalı otomobil takla attı. Yaklaşık 500 metre sürüklenen araçta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde hurdaya dönen aracın sürücüsü ile yanındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.