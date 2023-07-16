Mardin'de tanker ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde tanker ile büyükbaş hayvan taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralanırken 2 büyükbaş hayvan da öldü.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2023 - 06:43
Mardin'de tanker ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Abone Ol google-news

Midyat - İdil kara yolunun 20’nci kilometresinde bulunan Yayvantepe Mahallesi yakınlarında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 72 AAT 061 plakalı tanker ile 01 AT 224 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet çarpıştı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonet sürücüsü bulunduğu yerde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sıkıştığı yerde hayatını kaybeden kamyonet sürücüsünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazada kamyonette bulunan iki büyükbaş hayvan da öldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


mardin midyat

İlgili Haberler

Mardin’de taşlı, sopalı, bıçaklı, satırlı ve silahlı kavga: 7 yaralı

Mardin’de taşlı, sopalı, bıçaklı, satırlı ve silahlı kavga: 7 yaralı
Motosikletle dünya turuna çıkan Alman çift, Mardin'de: 'Almanya'daki insanlar, buradaki insanlar gibi değil'

Motosikletle dünya turuna çıkan Alman çift, Mardin'de: 'Almanya'daki insanlar, buradaki insanlar gibi değil'
Mardin'de şüpheli kadın ölümü: Evde cansız bedeni bulundu

Mardin'de şüpheli kadın ölümü: Evde cansız bedeni bulundu

En Çok Okunan Haberler