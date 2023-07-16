Mardin'de tanker ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Mardin’in Midyat ilçesinde tanker ile büyükbaş hayvan taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralanırken 2 büyükbaş hayvan da öldü.
Midyat - İdil kara yolunun 20’nci kilometresinde bulunan Yayvantepe Mahallesi yakınlarında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 72 AAT 061 plakalı tanker ile 01 AT 224 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet çarpıştı.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonet sürücüsü bulunduğu yerde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sıkıştığı yerde hayatını kaybeden kamyonet sürücüsünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazada kamyonette bulunan iki büyükbaş hayvan da öldü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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