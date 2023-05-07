Mardin'de TikTok sevdası can aldı: Video çekmek için atladığı su kanalından cansız bedeni çıkartıldı

Mardin’de Suriye uyruklu bir genç TikTok videosu için atladığı su kanalından cansız bedeni çıkartıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 07.05.2023 - 08:44
Mardin'de TikTok sevdası can aldı: Video çekmek için atladığı su kanalından cansız bedeni çıkartıldı
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Mardin’in Derik ilçesine bağlı Dumluca Mahallesi’nde; Suriye uyruklu Lueyna El Hüseyni (20) isimli genç, sosyal medya uygulaması TikTok videosu çekmek için su kanalında bulunan köprünün üstüne çıktı.

KAFASINA ZEMİNE ÇARPTI

Görüntüyü çekmek için telefonun kamerasını açıp, kız kardeşine veren Hüseyni, köprüden su kanalına atladı. Kafası kanal zeminine çarpan Hüseyni, su yüzeyine çıkarak hareketsiz bir şekilde ilerledi.

KURTARILAMADI

O anları Hüseyini’in kız kardeşi cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Kız kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ve jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan Hüseyni’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hüseyni’nin cansız bedeni, otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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