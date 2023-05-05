TikTok, 14 Mayıs seçimi için önlemlerini açıkladı
TikTok, Türkiye'deki seçim sürecinde dezenformasyon ve mezenformasyona karşı 40 binden fazla güvenlik uzmanı ile çalışmaya başladı.
TikTok, Türkiye genel seçimleri öncesinde dezenformasyon ve mezenformasyona karşı aldığı önlemleri açıkladı. Platform, dünya genelinde mezenformasyon ve dezenformasyonun yayılmasını tespit etmek ve sınırlandırmak için 40 binden fazla güvenlik uzmanıyla çalıştığını açıkladı.
TikTok Türkiye sözcüsü Emir Gelen, platformun potansiyel yanlış bilgileri tespit etmeye yardımcı olmak için makine öğrenimi başta olmak üzere her türlü teknolojik imkanı kullandığını belirtti. Gelen, moderasyon ekibinin yanlış bilgi ihlallerini değerlendirmesi, onaylaması ve kaldırması üzerine kurulu olduğunu vurguladı.
TikTok ayrıca dezenformasyon moderatörleri ile birlikte Teyit.org, Dogrulukpayi.com ve Dogrula.org gibi platformlarla da ortaklık yaptığını hatırlattı.
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