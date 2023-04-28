TikTok özelliği Instagram'a yaradı! İkiye katlandı
Instagram en popüler uygulamalar arasında yerini alırken, eklenen özellikler insanların telefonlarda geçirdiği süreyi de önemli ölçüde artırdı.
Meta çatısı altına girdikten sonra farklı fonksiyonlar kazanan Instagram, geçen yılın son aylarında kullanıcı sayısını önemli oranda artırmıştı. Her geçen gün daha fazla aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan Instagram için yeni veriler açıklandı. Meta tarafından açıklanan yeni raporda Reels özelliği sayesinde kullanıcılar yüzde 24 daha fazla Instagram'a girdi.
INSTAGRAM REELS İLE YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR
Meta, 2023 yılının ilk üç ayına yönelik rakamlarını açıkladı. Kazanç raporunda yer alan detaylarda öne çıkanlar ise Instgram tarafında oldu. Genel gelirini yüzde 3 artıran Meta, Instagram tarafında kullanıcıları uygulamaya çekmeyi başardı.
TikTok benzeri özelliği bünyesine eklendikten sonra Instagram Reels ile inanılmaz büyümeye başladı. Reels özelliğinin kullanıcılara sunulduğu andan itibaren Instagram'da geçirilen sürenin arttığı öne çıktı.
Mark Zuckerberg ise konu hakkında yaptığı açıklamada, kullanıcılar Reels videolarını günde 2 milyardan fazla kez paylaşıyor. Son altı aya bakıldığında ise bu iki katlık bir artışı gözler önüne seriyor.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'de korkutan yangın!
- Polisin sakladığı TÜGVA yazışmaları
- Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Atatürk Havalimanı
- Gençlerden AKP'ye oy yok!
- Ruslar Kılıçdaroğlu'nun olası zaferini nasıl yorumluyor?
- 'Saray, Soylu ve Bozdağ yapımı'
- İktidara yakın anketçi bile sonuca inanamadı
- Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a tepki
- Cumhur'un ortağından çok konuşulacak yanıt