Mardin’de TIR devrildi: 1 yaralı

Mardin’in Derik ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 15:18
Mardin’de TIR devrildi: 1 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Derik ilçesine bağlı Hayırlı Mahallesi’nde markası ve plakası belirlenemeyen TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır şoförü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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