Mardin'de vahşet: Akrabasını para vermediği için öldürüp, 'altınlarını' almış
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başına sert cisim ile vurulup, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Nurhan İlhan (45) cinayeti ile ilgili akrabası M.İ. gözaltına alındı. Jandarma sorgusunda suçunu itiraf eden M.İ., "Para istedim, vermedi. Vermeyince öldürdüm, altınları da aldım" dedi.
Kırsal Eşme Mahallesi'nde, 29 Ekim Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında; komşuları, tek başına oturan Nurhan İlhan'ı evinin bahçesinde hareketsiz buldu.
İhbar sonrası eve gelen sağlık ekipleri, İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede, Nurhan İlhan'ın başına sert bir cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi.
AKRABASI ÇIKTI...
Otopsi sonrası İlhan'ın cenazesi, aynı gün toprağa verildi. Çalışma başlatan jandarma, şüphelinin Nurhan İlhan'ın akrabası M.İ. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan M.İ. sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Para istedim, vermedi. Vermeyince öldürdüm, altınları da aldım" dedi. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sördüğü belirtildi.
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