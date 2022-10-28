Yağ ve ekmek kuyruklarının ardından: Hediye altın için AVM'ye akın ettiler

28 Ekim 2022 Cuma, 13:49

Türkiye'de yurttaşların alım gücü düşmeye devam ederken, gıda, akaryakıt, giyim gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte ülkedeki birçok yerde yağ ve ekmek kuyrukları da oluşmaya devam ediyor.

Ancak bu kez yurttaşlar, hediye altın sahibi olmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir alışveriş merkezinde giyim festivali düzenlendi. Festivali düzenleyen organizasyon şirketinin açılıştan yaklaşık 1 hafta önce sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, festivale ilk gelen 200 kişiye hediye poşeti verileceği, bu poşetlerin 10 tanesinde gram altın olacağı duyuruldu.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Açılışta altın verileceğini duyan yurttaşlar ise metrelerce kuyruk oluşturdu. Altını alabilmek için saatlerce bekleyen kadınlar hediye poşetlerini açtı. Kadınların kimine giyim ürünleri çıkarken, şanslı 10 kişiye ise altın çıktı. Giyim festivali 4 gün boyunca devam edecek.

"ŞANSLI 10 KİŞİYE ALTIN VERİYORUZ"

Mağaza sahibi Yasin Tütüncüoğlu, "Türkiye’nin birçok şehrinde farklı organizasyonlar yapıyoruz, bugün de Kocaeli’deyiz. Festival açılışımızı gerçekleştirdik. Bizim bir açılış tarzımız var. Her gittiğimiz şehirde ilk gelen ziyaretçilerimize hediyeler veriyoruz. Şanslı 10 kişiye ise altın veriyoruz. Bu bizim festivalimizin açılış stratejisi. Türkiye’de 70’ten fazla festivalimiz var. 20 ayrı şehirde bugüne kadar festival düzenledik. 2014 yılından beri bu işi yapıyoruz. 4 gün boyunca buradayız, tüm hanımları bekliyoruz" dedi.